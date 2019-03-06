دولي

هجوم يوقع 16 قتيلا شرقي أفغانستان

هجوم يوقع 16 قتيلا شرقي أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم في عملية تفجيرية تلاها إطلاق نار، استهدف صباح الأربعاء، شركة بناء قريبة من مطار جلال أباد في شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار وكبرى مدنها جلال آباد، عطالله خوقياني: "قتل 16 موظفا في الشركة وأصيب تسعة بجروح" في الهجوم الذي استمر عدة ساعات.

وأفاد مسؤول آخر بوقوع إصابات، دون أن يكون بإمكانه تأكيد الحصيلة في الوقت الحاضر.

وبدأ الهجوم بسماع انفجارين على الأقل، بحسب مراسل وكالة (فرانس برس)، حيث هرعت قوات الأمن إلى الموقع.

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