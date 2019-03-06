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تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس

تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم، تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال ندوة صحفية اليوم إجراء الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الاول/أكتوبر والرئاسية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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