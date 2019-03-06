الجريح عثمان ما زال ينتظر تحويلة للعلاج في الخارج









رام الله - دنيا الوطن - ميرا عرفاتبعد أقل من شهر تحل علينا الذكرى الاولى لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تم انطلاقها في 30 آذار/ مارس 2018 "يوم الأرض " والتي ما زالت مستمرة بالرغم من التضحيات الجسام التي يتكبدها شعبنا من شهداء وجرحى ومعاقين.ففي مساء يوم 30 آذار/ مارس من العام الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس الحداد الوطني على أرواح من ارتقوا خلال إحياء ذكري يوم الارض، وحيث عم الاضراب الشامل في محافظات الوطن كافة.الجريح محمد خالد وليد عثمان 17 عاما من مخيم البريج وسط قطاع غزة الذي أخبره الأطباء بفقدان السمع وكسر في الفكين وقطع في العصب السابع وضعف في العين اليسرى بعد إصابته في الرأس أثناء مشاركته في اليوم الأول من مسيرات العودة لرفع الحصار عن القطاع والمطالبة بعودة اللاجئين إلى ديارهم.وقال والد عثمان أن إصابته أثرت عليه بشكل كبير من ناحية عدم قدرته على استكمال الدراسة في الميكانيكا لصعوبة الحفظ والاستيعاب والنسيان المتكرر، بالإضافة أنه اصبح يعاني من الانطواء والعصبية.ورقد عثمان في غرفة العناية المركزة لمدة أسبوع في مستشفى الشفاء، ولم يصدر له أي تحويلة لعلاجه خارج الوطن أو في مستشفيات الضفة تحت ذريعة أنه لا يوجد علاج له حتى الان.وناشد والد الجريح محمد الرئيس محمود عباس والجهات المسؤولة وفاعلين الخير بأن يتم استصدار تحويلة له للعلاج في مستشفيات الضفة أو الخارج.للتواصل /0599752495