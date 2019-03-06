روحي فتوح "مُتأسفاً": ملف المصالحة الفلسطينية وصل إلى طريق مسدود

ومن جانبه، أكد السفير كيم، أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، وعمق العلاقات التاريخية بين كوريا وفلسطين.

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة (فتح)، عضو اللجنة المركزية، روحي فتوح: "للأسف ملف المصالحة الفلسطينية، وصل إلى طريق مسدود، وأصبح بحاجة لمزيد من الجهد؛ كي يتم الخروج من الوضع القائم".جاء ذلك، خلال لقاء جمع فتوح بالسفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور، حيث ثمّن المواقف السياسية والجهود المصرية المبذولة لدعم منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ودعم القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس في مواقفها الثابتة، والمواقف النبيلة والشجاعة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم قضايا أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين.بدوره، أكد السفير عاشور، مواقف بلاده الثابتة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي لقاء منفصل، وضع فتوح سفير جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين، دونفي كيم في صورة الأوضاع السياسية، وأهمية ما تقوم به كوريا، وبدورها الفاعل في دعم مواقف القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكداً رفض شعبنا الفلسطيني لأي مبادرة لا تلبي طموحاته في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لما يسمى بـ (صفقة القرن).