شؤون فلسطينية

نقيب الموظفين: تطمينات بصرف رواتب الموظفين بغزة بنفس نسب الشهر الماضي

نقيب الموظفين: تطمينات بصرف رواتب الموظفين بغزة بنفس نسب الشهر الماضي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد نقيب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن النقابة، تلقت تطمينات من وزارة المالية بالحكومة الفلسطينية، بصرف رواتب الموظفين بغزة، بنفس النسب التي صُرفت بها الشهر الماضي.

وقال أبو جراد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، تواصلنا مع وزارة المالية في رام الله، أمس، وأكدوا لنا صرف الرواتب اليوم الأربعاء؛ إلا أنهم أبلغونا لاحقاً عدم وجود موعد لصرف الرواتب.

وأضاف أبو جراد، أنه من غير الواضح وجود موعد محدد لصرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن نسبة الصرف ستكون لموظفي غزة بنفس النسب التي صُرفت بها الشهر الماضي.

وأشار أبو جراد، إلى أن نقابة الموظفين، تقف إلى جانب الحكومة في أزمتها المالية؛ إلا أنها تؤكد على ضرورة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، بنفس النسب التي تُصرف في الضفة الغربية.

وتابع: "مطالبنا واضحة، فالمطلوب صرف الرواتب كاملةً للموظفين الحكوميين في قطاع غزة، حسب ما كانت تصرف به قبل شهر آذار/ مارس 2017".

يذكر، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، قال في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن"، إن رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، ستُصرف بنفس نسبة صرف الشهر الماضي.

وأوضح مجدلاني، أن حكومة تسيير الأعمال، ستصرف الرواتب لموظفي غزة، حسب النسب التي صُرفت بها الشهر الماضي، لافتاً إلى أنه لم يُقرر حتى اللحظة آلية ونسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة.

وكانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، قد صرفت رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة الشهر الماضي، بنسب متفاوتة، من 50% إلى 75%. 

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