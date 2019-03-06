شؤون فلسطينية

حماس تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى الجمعة المقبلة

حماس تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى الجمعة المقبلة
مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة حماس جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية، وفي أراضي عام 48، لشد الرحال للمسجد الأقصى بعد غد الجمعة، تأكيداً على رفض إجراءات الاحتلال بحق أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.

وأهابت الحركة بأهلنا كافة، التوجه للأقصى، وكسر إجراءات الاحتلال فيه، ومنع محاولات فرض الوقائع التي تمس بمكانته الإسلامية والتاريخية.

كما دعت لمساندة المبعدين عن المسجد الأقصى، الذين تم إبعادهم بعد فتح باب الرحمة، وتكثيف حشود المصلين غداً الخميس في الأقصى، واعتبار يوم الجمعة يوماً للنفير الواسع.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى تحدي الإجراءات الإسرائيلية، الهادفة لمنع المصليين من الوصول للقدس، وإقامة الصلوات الجامعة على حواجز جيش الاحتلال ومفترقات الطرق.

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