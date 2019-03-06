الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيكل بتهمة الاتجار بالمخدرات
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة استئناف القدس بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضي بشار النمر والقاضي زاهي بيتاوي ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خالد الخفش، المتهم (ج،ط) ، بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لإحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم558 لسنة 1975.
أدانت محكمة استئناف القدس بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضي بشار النمر والقاضي زاهي بيتاوي ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خالد الخفش، المتهم (ج،ط) ، بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لإحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم558 لسنة 1975.
وحكمت عليه الإشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيقل، علماً أن المدان قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة الأولى.
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