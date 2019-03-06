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لجنة موظفو البطالة الدائمة في غزة يناشدون الرئيس عباس: أنصفنا

لجنة موظفو البطالة الدائمة في غزة يناشدون الرئيس عباس: أنصفنا
أرشيفية من اعتصام سابق للجنة موظفوا البطالة الدائمة
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت لجنة موظفوا البطالة الدائمة في غزة، الرئيس عباس بالنظر إلى أمرهم، وتثبيتهم في الوظيفة العمومية.

وطالبت اللجنة المكونة من أكثر من 500 موظف، أن يتم إعطاؤهم راتب تقاعد بعد الستين قدوة بالموظفين، حيث أنهم يتقاضون راتب الحد الأدنى للأجور (1000-  1450) شيكلاً شهريًا.

وجاءت في المناشدة التي وصلت إلى دنيا الوطن: "نطلب من فخامتكم التدخل في إنصافنا بحل موضوعنا وتثبيتنا رسميا على الموازنة العامة علماً بأننا لنا على بند البطالة الدائمة أكثر من سبعة وعشرون عاماً، والأهم من ذلك عند بلوغ الموظف سن الستين عاماً لم يتقاضى راتب التقاعد ليعتاش منه هو وأسرته، فنرجو من شخصكم الكريم بمتابعة ملف البطالة الدائمة في غزة علماً بأننا كُنا عند رهن إشارتك بالالتزام بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية حامية المشروع الوطني".

 يذكر أن المجلس التشريعي أصدر قراراً عام 2005 بتعيين موظفي البطالة الدائمة بالوظيفة العمومية، غير أن القرار لم يُفعل حتى اللحظة.

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