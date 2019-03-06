



وقال الحمد الله: "نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة، مثلما طالب الرئيس محمود عباس، لإنهاء الصراع، وتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، والتي شهدت العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، بجاهزية مؤسساتها رغم المعيقات الإسرائيلية".



وأكد الحمد الله متانة العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، مشيداً بالدعم المستمر للعديد من القطاعات، خاصة الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم ألمانيا موازنة (أونروا) وإعادة إعمار قطاع غزة، وموقفها الثابت في دعم حل الدولتين.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تقوم ألمانيا بدور فعال من خلال الاتحاد الأوروبي، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لوقف الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية، وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، المستمر لأكثر من عشرة أعوام.

الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفداً برلمانياً ألمانياً، حيث أطلعهم على آخر التطورات، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات، خاصة في القدس.