حماس تُعلّق على قرار الاحتلال اعتبار قناة (الأقصى) منظمة "إرهابية"

وأضاف: "هذه الممارسات العدوانية ضد شعبنا ومؤسساته الإعلامية هي أبشع صور الإرهاب، ولن تنجح في خمد حقنا الشرعي".



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقّع أمراً بإعلان تلفزيون الأقصى التابع لحماس (قناة الأقصى الفضائية) كمنظمة "إرهابية".



وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإن القرار جاء بناء على توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) والمكتب الوطني لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الجيش.

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على قرار الاحتلال الإسرائيلي اعتبار قناة (الأقصى) الفضائية التابعة لها، منظمة "إرهابية".وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تغريدة عبر موقع (تويتر): إن قرار نتنياهو باعتبار قناة الأقصى منظمة "إرهابية" بموجب ما يسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب" تشجيع لاستهداف المؤسسات الإعلامية، ومحاولة لشيطنتها، ومنع وصول الصورة للعالم، وتغييب رواية شعبنا.