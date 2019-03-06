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شؤون فلسطينية

أحمد قد يفقد نظره بسبب "المنع الأمني".. مناشدة لوزير الصحة

أحمد قد يفقد نظره بسبب "المنع الأمني".. مناشدة لوزير الصحة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصبح المواطن أحمد جمال عوض (22 عاماً)، أسيراً لمادة زيت السيلكون التي وضعها الأطباء في مستشفى المقاصد في عينيه، ولم يتمكنوا من إزالتها إلى الآن بسبب "الفحص الأمني".

بداية القصة، حين عانى أحمد من انفصال في الشبكية لم يتمكن الأطباء في غزة من علاجه، فاستخرجوا له تحويلة إلى مستشفى المقاصد في القدس.

وصل أحمد إلى القدس، وتم وضع زيت السيلكون في عينيه على أن يتم إزالتها بعد 4 أشهر، ولكن الآن قد مر 7 أشهر ولم يتم الموافقة على تحويلته الطبية.

يُعاني الآن أحمد من خطر فقد النظر بعدما امتلأت عينه بالماء لدرجة أن الأطباء في غزة لا يشاهدون السيلكون، ويرفضون عمل عملية خوفاً على عينه، وارتأوا أن يُكمل العلاج الطبيب الذي بدأ.

تُناشد والدة أحمد الرئيس ووزير الصحة وأي طرف مسئول، النظر إلى حالة ابنها وإنقاذ عينيه قبل فوات الأوان.

للتواصل / 0599692503

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