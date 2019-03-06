وزارة الاتصالات تختتم أنشطتها بمناسبة اليوم الدولي للإنترنت الآمن للعام 2019

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، والتي جاءت تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل".وقال رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ الفعاليات م. علي عكيلة: إنه تم تحديد مدة زمنية وهي (أسبوع واحد) لتنفيذ أنشطة تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل" وهو الشعار الدولي.وأوضح عكيلة، أنه تم نشر بيان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وعبر صفحة (فيسبوك) بمناسبة انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2019 " كما تم نشر وبث فيديو توعوي عبر صفحة (فيسبوك) الخاصة بالوزارة، حول أهم النصائح التقنيةبهدف الإرشاد عند الإبحار عبر الإنترنت.وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من المقابلات الإذاعية للتوعية حول كيفية الاستفادة من إنترنت آمن ومفيد، كما تم طباعة نشرة توعوية حول خطورة إدمان الإنترنت، وسبل العلاج على مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما تم تخصيص خطبة الجمعة، للحديث عن فوائد ومخاطر الإنترنت، كما تم تصميم ونشر عدد 26 نصيحة توعوية مقسمة على ثلاثة محاور، وهي إرشادات لأولياء الأمور، (عدد 8) إرشادات لمستخدمي الإنترنت من الأطفال (عدد 5) تبيان المخاطر التي قد يواجهها مستخدمو الإنترنت (عدد 13).وبين تقرير اللجنة، أنه تم عقد حلقة كاملة ضمن ببرنامج فضاءات تربوية في مقر إذاعة التربية والتعليم، عقد حلقة كاملة ببرنامج (راديو تك) في مقر إذاعة (الرأي) تم خلالهما استعراض المخاطر التي قد يواجهها مستخدمو الإنترنت عموماً، وتسليط الضوء على أهم النصائح والإرشادات لأولياء الأمور، وللمستخدمين من فئةالأطفال.وأوضح تقرير اللجنة، أن هذه الأنشطة، تأتي ضمن حرص الوزارة على إحياء المناسبات التي تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحرص على تعزيز ثقافة استخدام الإنترنت الآمن والمفيد.يذكر، أن اللجنة ضمت في عضويتها كلاً من: م. ممدوح زقوت، وم. طارق أبو سلوت، وأ. مصباح العرعير، وأ. أماني الخطيب.