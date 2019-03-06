حمد: الفلسطينيات سيواصلن النضال المجتمعي والوطني حتى نيل حقوقهن



وشارك في الوقفة القيادات النسوية في قطاع غزة، وأطياف من الجماهير الفلسطينية والقيادات السياسية الحزبية والمستقلة ومناصرون لقضايا المرأة، وذلك للتأكيد على دور المرأة المهم بالمشاركة السياسية في بناء المجتمع الفلسطيني ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الاستقلال الوطني، وإقامة الدولة

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وقالت آمال حمد، مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية في كلمتها خلال الوقفة، إن المرأة الفلسطينية تواصل نضالها الدؤوب من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقها الوطنية المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، ودولة تسودها المساواة والعدالة الاجتماعية.



وأكدت حمد على أن يوم المرأة العالمي، يأتي هذا العام في ظل تواصل الهجمة الأمريكية والإسرائيلية، ضد حقوقنا المشروعة، لفرض التصورات الليكودية الصهيونية بما يعرف بصفقة القرن لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة والهجمة الشرسة التي تتعرض لها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن

ومحاولة خلق جسم بديل لها بالإضافة إلى انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، واستمرار ابتلاع الأرض وبناء المستوطنات في الدولة الفلسطينية لفرض الأمر الواقع لا يقبله القانون الدولي، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تسهم في ترسيخ رؤية استعمارية مخالفة للأعراف والقوانين الدولية.



وشددت حمد على أن برنامج منظمة التحرير هو برنامج الاجماع الوطني، ويجب التمسك به، مشيرة الى ان منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فهي انجاز وطني بامتياز، وهي الخيمة الجامعة لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات كما وأدانت حمد القرصنة الاسرائيلية بحجز أموال الضرائب الفلسطينية مطالبة بدعم قرار الرئيس محمود عباس ، باستمرار توفير الرعاية والحماية الاجتماعية

لأسر الشهداء والأسرى والجرحى ومواجهة جميع الاجراءات "الصهيونية".





وطالبت الفصائل الفلسطينية بضرورة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لحماية النساء وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية و المحلية، وإنهاء الانقسام القضائي والقانوني وموائمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية "سيداو" وكافة الاتفاقيات التي وُقعت من الرئيس، وتبني قرار المجلس المركزي لزيادة تمثيل النساء في مؤسسات الدولة و م.ت.ف بنسبة لا تقل عن 30%.



ووجهت حمد التحية والتقدير للرئيس محمود عباس مطالبة بنشر اتفاقية سيداو بالجريدة الرسمية لتصبح مرجعاً تشريعاً عملياً، ومواصلة العمل بتحديث القوانين والأنظمة في فلسطين بما ينهي كافة أشكال التميز ضد المرأة والعمل على الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمرأة ووضع اتفاقية سيداو موضع التطبيق على الصعيد الوطني.



وطالبت حمد للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف سرقة الأراضي الفلسطينية، ووضع آليات لتطبيق قرار 2334، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



كما وجهت حمد التحية للنساء العربيات المناضلات من أجل حقوق شعوبهن المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة والاجتماعية، ولكل نساء فلسطين في الوطن والشتات، مؤكدة على مواصلة النضال الوطني والاجتماعي، وصولاً إلى الحرية والاستقلال، وطرد الاحتلال واقتلاع الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.









رام الله - دنيا الوطننظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمؤسسات والمراكز السنوية، اليوم، وقفة بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحت شعار، نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نعم لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، نعم لحق العودة وتقرير المصير، ومعاً لإنهاء الاحتلال، ولا للمشاريعالتصفوية، ولا للتطبيع مع الاحتلال، ومعاً لإنهاء الانقسام، ومعاً لمجتمع فلسطيني تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة، وذلك في ميدان الجندي المجهول في مدينة غزة.