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شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات لـ "دنيا الوطن": ناصر يتوجه لغزة ويلتقي هنية غداً الخميس

لجنة الانتخابات لـ "دنيا الوطن": ناصر يتوجه لغزة ويلتقي هنية غداً الخميس
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر - أرشيف
خاص دنيا الوطن
توجه وفد من لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة د. حنا ناصر، رئيس اللجنة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقال عضو لجنة الانتخابات، فريد طعم الله في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن ناصر سيصل اليوم إلى القطاع، على أن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية غداً الخميس، لبحث موضوع الانتخابات.

وأضاف: أن لقاء ناصر مع هنية سيكون الساعة 11 ظهراً، في مكتب الأخير بمدينة غزة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قراراً في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحل المجلس التشريعي، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

ولاقى هذا القرار اعتراضاً كبيراً من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، فيما أكدت حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أن هذا القرار، سيساهم في إنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 12 عاماً.

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