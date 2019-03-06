وزارة الأسرى تبدأ خطواتها لوضع خطة إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 6/3، اجتماعاً تم فيه وضع الخطط والبرامج لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني، والذي يصادف 17 من نيسان/ إبريل من كل عام، والذي سينتج عن هذا الإجتماع خطة موحدة لفعاليات مشتركة بين كافة فصائلالعمل الجماهيري.وشدد أشرف حسين، مدير عام العلاقات العامة والاعلام فى الوزارة، على ضرورة حشد كل الطاقات الفصائلية والمجتمعية، والمؤسسات المحلية، والدولية للاتفاف حول قضية الأسرى في ظل الهجمة الشرسة التي تقودها سلطات الاحتلال ضد السجون في الآونة الأخيرة.وبين حسين، الدور الإعلامي في إبراز قضية الأسرى، مشيراً إلى أن الخطة ترتكز على دعم صمود الأسرى فى مواجهات مخططات الاحتلال، والتى تحتاج إلى إعلام قوي، خاصة وأننا مقبلون على ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يتخلله برنامج فعاليات مشترك بين كافة الأطياف الفلسطينية، ويحتاج إلى استنهاض جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ لتوحيد الخطاب الإعلامي، وتغطية تلك الفعاليات والأنشطة ونقلها إلى العالم الخارجى.وأضاف، أن وزارته ستعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المؤسسات العاملة في قضايا الأسرى لتوحيد كافة الجهود، وتضمن حشد الجهود من أجل المشاركة في هذه الفعاليات وإخراج هذه المناسبة بقالب وطني، يتناسب مع تضحيات الحركة الأسيرة داخل السجون.وأشار إلى أن الفعاليات، ستكون هذا العام متنوعة ومتميزة عن باقى الأعوام السابقة، خاصة مع الأوضاع الصعبة التي تعيشها الحركة الأسيرة، وتصاعد حالة الوعي بقضية الأسرى على المستوى المحلي والدولي، مؤكداً أن الفعاليات لا تقتصر علىالصعيد المحلي، بل تم الإعداد للكثير من الفعاليات والأنشطة في الساحات الدولية المختلفة.