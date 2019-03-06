عاجل

  • وزير الخارجية الألماني: سنعمل خلال الشهر الجاري على مراقبة تطورات الوضع في اليمن

  • ألمانيا: لن يتم توريد أي صفقات أسلحة صادر بحقها تصاريح تصدير حتى نهاية الشهر

  • وزير الخارجية الألماني: قررنا تمديد حظر تصدير السلاح إلى السعودية بالنظر للتطورات في اليمن

  • وكالة الأنباء الألمانية: برلين تمدد حظر تصدير السلاح إلى السعودية حتى نهاية مارس الجاري

شؤون فلسطينية

وزيرة خارجية إندونيسيا تزور (أونروا) بالأردن وتُعلن عن مساهمة بمليون دولار

وزيرة خارجية إندونيسيا تزور (أونروا) بالأردن وتُعلن عن مساهمة بمليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
قامت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، ريتنو مرسودي، بزيارة تاريخية إلى مقر رئاسة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عمّان، الأردن.

وأعلنت الوزيرة، أثناء اجتماعها مع المفوض العام بيير كرينبول، عن مساهمة بقيمة مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل زيادة ملحوظة في دعم إندونيسيا للأونروا، تصل إلى خمسة أضعاف.

وصرحت الوزيرة مرسودي قائلة: "توجد فلسطين في صميم السياسة الخارجية لإندونيسيا، وفي قلوب الشعب الإندونيسي، وأعرف أن (أونروا) تواجه سنة صعبة أخرى، لذا فقد أردت أن آتي إليكم معبرة عن دعم إندونيسيا لكم، على أمل أن يساعد ذلك على استقطاب مزيد من الدعم من بلدان أخرى".

إلى ذلك، زارت الوزيرة مرسودي أيضاً مدرسة لـ (أونروا) في مخيم عمّان الجديد، حيث التقت بالطلبة، وزارت أسرة من اللاجئين الفلسطينيين، وفي مجريات حوار خاص مع الطلبة أعضاء البرلمان الطلابي، أوصلت الوزيرة إليهم رسالة مفادها الالتزام بالطالبات الإناث والسعي من أجل تمكينهن.

ومن جانبه، أعرب السيد كرينبول عن عميق الامتنان للشراكة المهمة مع إندونيسيا، وقال: "نعرب عن تقديرنا للوزيرة مرسودي ولإندونيسيا حكومة وشعباً لما يقدمونه من دعم سياسي ومالي مهم لـ (أونروا) إن هذه الزيارة التي جرت اليوم تمثل مصدر تحفيز شديد لطلبتنا ولجميع موظفينا، ونحن نثمن هذه الزيادة في الدعم التمويلي والمناصرة المهمة التي تقوم بها إندونيسيا في شتى المنابر الدولية لصالح كرامة اللاجئين الفلسطينيين".

وستساعد الاتفاقية الموقعة اليوم على تقديم الخدمات الصحية الضرورية إلى حوالي 29 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم جرش وفي محيطه في الأردن، وتوفير المساعدات الغذائية لصالح أكثر من 9,500 لاجئ من سكان المنطقة ذاتها، وسيركز الدعم على تجمع سكاني هش بشكل خاص يعرف باسم لاجئي غزة في إشارة إلى قطاع غزة، حيث تعود أصول ساكني هذا التجمع.

لطالما كانت إندونيسيا من المناصرين الثابتين للاجئين الفلسطينيين، وتكتسب هذه الشراكة المتنامية مع (أونروا) أهمية خاصة، سواءً من حيث الزيادة في المساعدة الثنائية أو من حيث المبادرات المتعددة الأطراف على غرار إنشاء صندوق الوقفية التطويرية لصالح اللاجئين الفلسطينيين، والذي أقر في حضور وزيرة الخارجية مرسودي، وبدعم من إندونيسيا في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: أجهزة التشويش في &#34;عوفر&#34; تتسبب بآلام حادة بالرأس للأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: أجهزة التشويش في "عوفر" تتسبب بآلام حادة بالرأس للأسرى الأطفال

الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيكل بتهمة الاتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيكل بتهمة الاتجار بالمخدرات

الحركة الأسيرة: وحدة خاصة من سلاح الجو ركبت أجهزة التشويش بأقسام الأسرى

الحركة الأسيرة: وحدة خاصة من سلاح الجو ركبت أجهزة التشويش بأقسام الأسرى

لجنة موظفو البطالة الدائمة في غزة يناشدون الرئيس عباس: أنصفنا

لجنة موظفو البطالة الدائمة في غزة يناشدون الرئيس عباس: أنصفنا

الحمد الله: نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة

الحمد الله: نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة

تعرف على آلية صرف رواتب 2014 التي قد تعتمدها الحكومة

تعرف على آلية صرف رواتب 2014 التي قد تعتمدها الحكومة

حماس تُعلّق على قرار الاحتلال اعتبار قناة (الأقصى) منظمة &#34;إرهابية&#34;

حماس تُعلّق على قرار الاحتلال اعتبار قناة (الأقصى) منظمة "إرهابية"

أحمد قد يفقد نظره بسبب &#34;المنع الأمني&#34;.. مناشدة لوزير الصحة

أحمد قد يفقد نظره بسبب "المنع الأمني".. مناشدة لوزير الصحة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أجهزة التشويش في &#34;عوفر&#34; تتسبب بآلام حادة بالرأس للأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: أجهزة التشويش في "عوفر" تتسبب بآلام حادة بالرأس للأسرى الأطفال

الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيكل بتهمة الاتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيكل بتهمة الاتجار بالمخدرات

الحركة الأسيرة: وحدة خاصة من سلاح الجو ركبت أجهزة التشويش بأقسام الأسرى

الحركة الأسيرة: وحدة خاصة من سلاح الجو ركبت أجهزة التشويش بأقسام الأسرى

لجنة موظفو البطالة الدائمة في غزة يناشدون الرئيس عباس: أنصفنا

لجنة موظفو البطالة الدائمة في غزة يناشدون الرئيس عباس: أنصفنا

الحمد الله: نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة

الحمد الله: نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة

حمد: الفلسطينيات سيواصلن النضال المجتمعي والوطني حتى نيل حقوقهن

حمد: الفلسطينيات سيواصلن النضال المجتمعي والوطني حتى نيل حقوقهن

بعد هدم منزله قسراً.. مواطن يُناشد الرئيس: أصبحنا في الشارع

بعد هدم منزله قسراً.. مواطن يُناشد الرئيس: أصبحنا في الشارع

وزارة الأسرى تبدأ خطواتها لوضع خطة إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

وزارة الأسرى تبدأ خطواتها لوضع خطة إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

منوعات

ناشطة في (هيومان رايتس ووتش) تُهاجم مصر: تستحق أوسكار النفاق لاحتفائها برامي مالك

ناشطة في (هيومان رايتس ووتش) تُهاجم مصر: تستحق أوسكار النفاق لاحتفائها برامي مالك

إعلامية سورية في مرمى &#34;السعوديين&#34; بسبب ما بثته قناة إسرائيلية

إعلامية سورية في مرمى "السعوديين" بسبب ما بثته قناة إسرائيلية

نقشة الحمار الوحشي على طريقة النجمات

نقشة الحمار الوحشي على طريقة النجمات

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل &#34;معشوق الفتيات&#34;

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل "معشوق الفتيات"

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

رسالة غامضة من زينة عاشور لأولادها

رسالة غامضة من زينة عاشور لأولادها

فيلم عن &#34;الدورة الشهرية&#34; يفوز بالأوسكار.. ماهي قصته؟

فيلم عن "الدورة الشهرية" يفوز بالأوسكار.. ماهي قصته؟

عربي

السعودية تُرحب بقرار بريطانيا تصنيف (حزب الله) منظمة إرهابية

السعودية تُرحب بقرار بريطانيا تصنيف (حزب الله) منظمة إرهابية

أول تعليق أمريكي حول احتجاجات الجزائريين على ترشح بوتفليقة

أول تعليق أمريكي حول احتجاجات الجزائريين على ترشح بوتفليقة

السراج يكشف تفاصيل لقائه مع حفتر في الإمارات

السراج يكشف تفاصيل لقائه مع حفتر في الإمارات

رئيس الوزراء العراقي: شخصيات مُهمة ستزور بغداد قريبًا

رئيس الوزراء العراقي: شخصيات مُهمة ستزور بغداد قريبًا