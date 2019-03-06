بلدية الخليل تُحمًل الاحتلال مسؤولية وفاة طفلين جرّاء اندلاع حريق بمنزلهما





ولفت إلى أنّ الاحتلال ما زال يُمعن في انتهاكاته ضد المواطنين، ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي كفلت لبلدية الخليل الحق في ممارسة صلاحياتها في كافة أرجاء المدينة، خاصة المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مُطالباً المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والضغط على حكومة الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، وحماية المواطنين في مدينة الخليل، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم الرامية لتضييق الخناق على المواطنين، ووقف انتهاكات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين العُزل القاطنين في البلدة القديمة والمناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات.



من جانبه، أوضح رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين، أنّ قسم الإطفائية تلقى إشارة تُفيد بوقوع حريق في تمام الساعة 10:35 مساءً، وعلى الفور توجهت سيارتا إطفاء من مركزي عين سارة والفحص إلى موقع الحريق في البلدة القديمة، لكن الاحتلال منع السيارات من الدخول عبر حاجزي 160 وجعبرة.





وأشارت إلى أنه بعد عدة محاولات من خلال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، تم السماح بدخول سيارات الإطفاء بعد حوالي 20 دقيقة من وصولها للمكان، مضيفاً إلى أنّ طواقم الإطفاء، سيطرت على الحريق حال وصولها الموقع، وحالت دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء المنزل، شاكراً المواطنين الذين بادروا لإطفاء النيران وخلع الحمايات وتكسير النوافذ لإخراج الأطفال من المنزل.

رام الله - دنيا الوطنحمّل رئيس بلدية الخليل، أ. تيسير أبو سنينة الاحتلال مسؤولية وفاة طفلين، نتيجة اندلاع حريق في منزلهما في البلدة القديمة ليلة أمس الثلاثاء، حيث منع سيارات الإطفاء، والهلال الأحمر الفلسطيني، من دخول الحواجز العسكرية المقامة على مشارف البلدة القديمة (160 وجعبرة).