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شؤون فلسطينية

محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض طعن حماس ضد قرار إدراجها على لائحة الإرهاب

محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض طعن حماس ضد قرار إدراجها على لائحة الإرهاب
قيادات حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في بروكسل، رفضها طعناً، قدمته حركة حماس، ضد قرار إدراجها على لائحة الإرهاب، وفق ما نقله حساب قناة (الميادين) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ويتعلق حكم المحكمة، الذي أصدرته اليوم، بشأن ما إذا كان تكتل الاتحاد الأوروبي، أخطأ في تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية عام 2015، وهو قرار جعل الحركة عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي، أدرج حماس على قائمة الإرهاب أواخر عام 2001، مما أدى إلى تجميد أصولها المملوكة لها في التكتل، لكن الحركة استأنفت مراراً قرار الإدراج.

ويتعلق حكم اليوم، تحديداً بقرار الاتحاد الأوروبي، تجديد إدراج حماس في عام 2015.

وتقول حماس: إن قرار عام 2015 استند إلى حقائق "لم تثبت بأي دليل" وحرمها من حق الدفاع، وينتهك حقها في الملكية بتجميد أموالها.

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