نتنياهو يُعلن فضائية الأقصى "منظمة إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقّع أمراً بإعلان تلفزيون الأقصى التابع لحماس (قناة الأقصى الفضائية) كمنظمة "إرهابية".وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإن القرار جاء بناء على توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) والمكتب الوطني لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الجيش، في أعقاب كشف "الشاباك"استخدام (حماس) قناة الأقصى الفضائية لتجنيد ناشطين في صفوفها.يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بتاريخ 12/11/ 2018، مقر قناة الأقصى الفضائية بمدينة غزة، ودمرته بالكامل.