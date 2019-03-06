شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

طالع بالأسماء: آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الخميس، 7/3/2019.

وأضافت، أن الحافلات المراد سفرها، هي: المتبقي من الحافلة الأولى والحافلات: الثانية والثالثة والرابعة من كشف (3/6، مؤكدة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.

وقالت الوزارة: إن التواجد يكون غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مع اصطحاب الأمتعة للسفر.

كما شددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهم دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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