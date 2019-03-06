دعوات لأوسع مشاركة في الصلوات أمام باب الأسباط

دعا ناشطون مقدسيون، وحراكات شبابية عديدة لأوسع مشاركة في صلاتي المغرب والعشاء اليوم الأربعاء، وغداً الخميس قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.





وجاءت الدعوات اسناداً للمبعدين عن المسجد الأقصى، الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال، عقب فتح باب الرحمة مؤخراً.





ويهيب القائمون على الدعوات بمشاركة واسعة رفضاً لإجراءات الاحتلال بإبعاد المقدسيين والشخصيات الاعتبارية والدينية عن الأقصى، في ظل السماح للمتطرفين اليهود، ووزراء جيش الاحتلال، وأعضاء "الكنيست" بتدنيسه يومياً.





وكان مجلس الأوقاف في القدس، أكد رفض المهلة التي منحتها محاكم الاحتلال لهم لإغلاق مصلى باب الرحمة خلال أسبوع.





وشدد على موقف المجلس القديم بعدم الاعتراف بالمحاكم الإسرائيلية، لرفضهم ولاية شرطة الاحتلال على المسجد الأقصى، إضافة لرفضهم القاطع التعاطي مع قرار شرطة الاحتلال، بإغلاق مصلى باب الرحمة.

رام الله - دنيا الوطن