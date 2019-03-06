الطيراوي: لم أصرح في قضية انتخابات الأزهر ومشاورات اختيار رئيس الحكومة متواصلة

خاص دنيا الوطننفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) توفيق الطيراوي، أن يكون قد أصدر تصريحات حول انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة.وقال الطيراوي لـ"دنيا الوطن": "ما نُشر على لساني محض افتراء، وأنا لم أصرح في موضوع انتخابات الأزهر على الإطلاق".وأضاف: "كل ما نُشر على لساني لا أساس له من الصحة، وآمل من الجمهور توخي الدقة".وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت على لسان الطيراوي، بأنه علّق على الانتخابات.وحول ملف الرئيس الجديد للحكومة الفلسطينية، رد الطيراوي باقتضاب: "لا جديد في هذا الملف، والمشاورات لا تزال مستمرة".