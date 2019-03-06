الديمقراطية: "مسيرات العودة" عملاً نضالياً لكسر الحصار عن غزة بإرادة شعبية



وقال ناصر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن المسيرات تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الاحتلال في الضفة لإجباره على الرحيل، وتحقيق إرادة شعبنا،

بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وتقرير حق المصير.







رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، مسيرات العودة في قطاع غزة، عملاً نضالياً لكسر الحصار عن قطاع غزة، بإرادة شعبية، ولا يمكن مقايضتها بأثمان مالية أو سياسية.