بحر يثمن موقف رئيس البرلمان العربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال ويدعوه لزيارة غزة

أبرق القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر، صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 آذار/ مارس برسالة عاجلة لرئيس اتحاد البرلمان العربي، المهندس عاطف الطراونة، ثمن فيها موقفه الرافض للتطبيع مع الاحتلال، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تُشكل القضية المركزية للأمة جمعاء، وأن الاحتلال الصهيوني، إنما هو العدو الأول للأمة العربية والإسلامية.





وهنأ بحر، في برقيته الطراونة، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن إيمانه بالعمل البرلماني العربي المشترك، قائلاً: "كُلنا ثقة في قدرتكم على الوفاء باستحقاقات هذا الموقع المهم في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية، ومتطلبات نهوضها واستقرارها".





وثمن موقف البرلمان العربي، الداعم لقضايا وحقوق شعبنا الفلسطيني، مضيفاً لقد ظهر الموقف العربي الأصيل المتمثل برفض قبول الاحتلال، والدعوة لوقف كافة أشكال التطبيع والتقارب العربي مع دولة الكيان، وذلك أثناء الاجتماع الأخير للبرلمان العربي المنعقد في العاصمة الأردنية الشقيقة عمان.





وجاء في ختام برقية بح: "وإننا باسم شعبنا الفلسطيني، نتشرف بدعوتكم لزيارة المجلس التشريعي بغزة، لاطلاعكم على أشكال المعاناة التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة الصامد".

رام الله - دنيا الوطن