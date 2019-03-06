الغول: سعي حماس لإبرام تهدئة مع الاحتلال مسكنات لا تعالج وضع "غزة"



وأكد الغول في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء، أن تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام هو الاساس لإنهاء الوضع الصعب في القطاع وتوحيد مرجعيات الدعم وفق خطة وطنية شاملة تحت مظلة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير.



واشار الغول ان الحديث عن التهدئة الان هو امر خاطئ في ظل اصرار الاحتلال على تعميق مشروعه سواء في استمرار فرض الحصار على القطاع لفصله عن الضفة او ما يجري في الضفة من تسارع للاستيطان وتهويد للقدس.







رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، أن سعي حركة حماس لإبرام تهدئة مع الاحتلال مجرد مسكنات لا تعالج الوضع الصعب في قطاع غزة، وانما في اطار وحدة فلسطينية وبرنامج يتم التوافق عليه لإدارة الصراع مع الاحتلال بمختلف الاشكال.