سلطة المياه: المنخفض المطري الأخير يرفع معدل الأمطار إلى 113% بالضفة

القدس 459 537 86، ورام الله 749 615.2 122، ونابلس 627 660.1 95، وجنين 591 468.2 126، وطوباس 566 431.2 131، وطولكرم 771 602.4 128، وقلقيلية 796 624.9 127، وسلفيت 735 698.1 105، والخليل 370 595.9 62، وبيت لحم، 430 518.4 83، وأريحا 149 166 90.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، في تقرير صادر عنها، أن المنخفض الجوي الأخير، الذي استمر لعدة أيام، رفع نسبة الأمطار الهاطلة على الضفة الغربية إلى حوالي 113% من المعدل العام، بحيث تعدت المعدل السنوي.كما اعتبرت سلطة المياه، أن معدلات الأمطار الهاطلة على مختلف المناطق منذ بداية الموسم المطري الحالي، وحتى هذه اللحظة جيدة من حيث كميات الهطول، وتوزيعها الجغرافي، حيث بلغ معدل الهطول المطري الموزون لهذا الموسم في الضفة الغربية 520 ملم أي ما نسبته 113% من المعدل العام والبالغ 460 ملم.كما توقعت سلطة المياه بأن يكون لهذا الموسم المطري الأثر الإيجابي على المياه الجوفية والمتمثل بزيادة معدلات التغذية الواصلة إلى الأحواض الجوفية المختلفة، مما سيساهم في تحسين إنتاجية الآبار الجوفية بالإضافة إلى إعادة تدفق العديد من العيون والينابيع المائية.وتم تقدير معدلات التغذية الواصلة للأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية لغاية هذه الفترة بحوالي 583 مليون متر مكعب، ونتيجة لهذه الأمطار فقد تدفقت معظم الوديان حيث تم تسجيل كمية الجريان في وادي القلط حوالي 67565 م3/ ساعة، بينما في وادي النويعمة بلغت كمية التدفق 7834م3/ ساعة، وفي وادي الفارعة فقد بلغت 2553 م3/ ساعة.وأشارت سلطة المياه إلى أن الأمطار أثرت إيجاباً كذلك على تدفق النبعات، فقد تدفقت الينابيع الجافة منذ زمن ومن الامثله على ذلك عين السدرة تدفقت لأول مرة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، وبلغت كمية تدفقها 113 م3/ ساعة، وكذلك عين الفارعة التي بلغ فيها معدل التدفق حوالي 330 م3/ ساعة، بالإضافة إلى تدفق نبعات حمد والبيضة ونبعة القديرة في وادي الباذان من جديد بسبب وفرة الأمطار في هذا المنخفض.الجدول التالي يوضح كمية الأمطار التي هطلت على محافظات الضفة الغربية لغاية الثالث من آذار/ مارس، المحافظة المجموع التراكمي للموسم (ملم) المعدل العام (ملم) النسبة المئوية %.