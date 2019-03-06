الأمم المتحدة: 70% من سكان غزة بحاجة لمساعدات إنسانية وخاصة الغذاء

رام الله - دنيا الوطنقالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: إن 70% من سكان قطاع غزة، بحاجة لمساعدات إنسانية، وخاصة الغذاء، وفق ما ذكر حساب (قناة الميادين) عبر موقع (تويتر).من جهة أخرى، قالت باشيليت: إن مكتبها لن ينشر خلال شهر آذار/ مارس الجاري، على النحو المتوقع تقريراً حول أسماء الشركات الإسرائيلية الداعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.وذكرت باشيليت في خطاب تم نشره، مساء الثلاثاء، إن مكتبها يحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة.وتأتي خطوة المفوضية الأممية في أعقاب حملة شنتها الولايات المتحدة، وغيرها، تمنع نشر ما أسمته إسرائيل "قائمة سوداء" يمكن أن تبعد الشركات.