دبلوماسي روسي: أميركا وإسرائيل تخططان لمؤامرة بمُسمى (صفقة القرن) وليست طريقاً للحل



وأوضح الدبلوماسي الروسي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن أميركا وإسرائيل تخططان لمؤامرة تحت ما يسمى (صفقة القرن) مشيراً إلى ما قاله وزير خارجية بلاده، سيرجي لافروف: إن أميركا وإسرائيل لن تعلنا تفاصيل هذه الصفقة أمام الرأي العام العالمي، وهو ما يؤكد أنها مؤامرة، وليست طريقاً لحل ما.



وأضاف الدبلوماسي، أن حل القضية الفلسطينية، لن يتحقق ما لم يوافق عليه الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن حل القضية يكمن في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والرباعية الدولية، وتطبيق مبادرة السلام العربية.

رام الله - دنيا الوطنقال الدبلوماسي الروسي، فاتش سلاف ماتوزف: إن بلاده تمارس سياسة خارجية، تعتمد على المبادئ، وليس على المصالح فقط، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة القوية، التي كانت بين الاتحاد السوفيتي والمنظمة.