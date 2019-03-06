مجلس الأوقاف الإسلامية يدعو لصلاة حاشدة في الأقصى الجمعة المقبلة

وأضاف: "لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الأقصى المبارك، والمجلس لا يعترف ولا يُخضع أي جزء من الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976".

رام الله - دنيا الوطندعا مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس إلى صلاة حاشدة داخل المسجد الأقصى الجمعة المقبلة، وعلى وجه الخصوص داخل مصلى الرحمة، وعلى باب الأسباط، وذلك رفضًا للمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى "المس بإسلامية الأقصى".وقال المجلس على لسان رئيسه الشيخ عبد العظيم سلهب: "إن الحشود الشعبية الكبيرة المتوقعة في صلاة الجمعة المقبلة هي رسالة مهمة لحكومة الاحتلال، وتمثل نقطة تحول في مسار مخططات الاعتداء على مصلى باب الرحمة".ووجه سلهب خلال تصريحات تلفزيونية، نداء إلى شعبنا في الضفة والداخل المحتل "بضرورة إسناد المقدسيين في الحراك الشعبي المدافع عن الأقصى، واعتبار الجمعة يوماً للنفير الواسع نحو الأقصى رجالاً ونساءً وأطفالاً".وأكد سلهب على أن المجلس لن يرد على محاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة، وسيبقى المصلى مفتوحاً أمام المصلين.