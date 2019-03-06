اجتماع بين الرئيس عباس و"البنك الدولي" لإيجاد بديل للمساعدات الأمريكية.. لكن بشرط

قال الدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية: إن القيادة

مستهدفة سياسياً من قبل بعض الأطراف، وتُفرض عقوبات عليها، نتيجة موقفها

السياسي الثابت، مؤكداً أن القيادة لن تُساوم على حقوق أبناء شعبنا.



وشدد مصطفى في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أ ن على رأس أولويات القيادة، بالإضافة إلى الثبات على المواقف، هو الحفاظ على مصالح شعبنا، وألا تؤدي هذه المواقف السياسية إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية والمعاناة الجديدة، ولذك تبحث عن بدائل للمساعدات الأمريكية والأجنبية من خلال الأطراف الصديقة والشقيقة، ولديها استعداد بأن تقدم دعماً غير مشروط، مبيناً أن لقاء الرئيس محمود عباس برئيس البنك الدولي، كان في هذا الإطار.



ودعا مصطفى أبناء شعبنا للصمود والتكاتف في وجه قرصنة الاحتلال لأموالنا، مؤكداً أن التجربة الماضية في قطع الرواتب، أثبتت أننا شعب سيصمد في المرحلة الحالية، مؤكداً أن حقوق الموظفين لن تضيع.

رام الله - دنيا الوطن