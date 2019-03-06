وصول نائب ملادينوف إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون





وتتركز المباحثات حول تثبيت اتفاق التهدئة، الذي أُبرم بين الفصائل الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية أممية.





وكان ملادينوف، أكد قبل نحو عشرة أيام، أن الأمم المتحدة أتمت الاتفاق على خلق فرص عمل مؤقتة لحوالي عشرة آلاف شاب؛ لتهدئة الأوضاع في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنوصل جيمي ماكغولدريك، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نيكولاي ملادينوف، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.ويشهد القطاع منذ يوم أمس، تحركات دبلوماسية، خاصة بعد زيارة قام بها وفد أمني مصري، التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.