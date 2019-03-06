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شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية بغزة: فقط 200 حالة تسول في القطاع

التنمية الاجتماعية بغزة: فقط 200 حالة تسول في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة: إنها شكلت لجنة دائمة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة من أجل معاجلة حالات التسول، التي باتت تظهر، بالرغم من أن الأعداد لم تتجاوز 200 حالة تقريبًا في كافة محافظات قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، "أنه في إطار التعزيز القيمي للمجتمع في قطاع غزة، ومن منطلق حماية المجتمع بكل فئاته، وخاصة فئة الأطفال ومن خلال الرصد الميداني، بشأن حالات المتسولين، فإن وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة، عملت نحو تشكيل لجنة دائمة من القطاعات الحكومية من أجل معالجة حالة التسول التي باتت تظهر بالرغم من أن الأعداد لم تتجاوز 200 حالة تقريباً في كافة محافظات قطاع غزة".

وتابعت الوزارة، أنه وبناء على ذلك، فإن الخطة العامة لمعاجلة ظاهرة التسول، تقوم على أن المعالجة تثقيفية توعوية، اجتماعية، نفسية، اقتصادية، قانونية، لذا فإننا نهيب بكافة الجهات المختلفة وعلى رأسهم المواطن، بضرورة التعاون من أجل حماية مجتمعنا من أي ظواهر سلبية.

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