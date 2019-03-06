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شؤون فلسطينية

الوزير شكارنة يجتمع برؤساء الهيئات المحلية لريف يطا

الوزير شكارنة يجتمع برؤساء الهيئات المحلية لريف يطا
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع رئيس سلطة الأراضي، القاضي موسى شكارنة، يوم أمس الثلاثاء، في مكتبه، برؤساء الهيئات المحلية لريف يطا، وهم: حسن البسايطة، رئيس مجلس قروي الكعابنة، ومجلس الخدمات المشترك، ومنور الغفيان، رئيس مجلس قروي خلة المية، وتوفيق أبو ملش، رئيس بلدية الكرمل، وأبو سائد ادعيس، رئيس مجلس قروي بيت عمرة، في إطار الحفاظ على الأراضي الفلسطينية وتسويتها، خصوصاً في مناطق الأرياف.

وخلال الاجتماع، أشاد شكارنة، بالجهود المبذولة في ريف  يطا، من قبل الهيئات المحلية للحفاظ على الأراضي، وتعزيز صمود الأهالي فيها، وقال: إن مشروع التسوية، مشروع وطني يعود بالنفع على عموم المواطنين على مستوى الوطن، ويساهم بالحفاظ على الأرض، وحمايتها من استهداف الاحتلال والاستيطان.

كما تم الاتفاق على فتح مكتب تسوية أراضي مستقل لريف يطا، من أجل تسوية الأراضي في المناطق التي تقع خارج حدود بلدية يطا، والذي سيتم العمل على فتحه في القريب العاجل.

وأكد رؤساء الهيئات المحلية لريف يطا على أن فتح مكتب تسوية لهذه المناطق، يساعد في الحفاظ على السلم الأهلي، والتقليل من النزاعات على الملكية، وحل القضايا المنظورة أمام المحاكم، وإنهاء تلك الملفات.

كما قدموا شكرهم للقاضي شكارنة على تعاونه واستجابته لمطالبهم ومستحقات ريف يطا، بعمل مكتب تسوية لأراضيهم، الذي دعا بدوره المواطنين إلى التواصل مع الهيئات المحلية من أجل تسوية أراضيهم، والتي ستعمل مع سلطة الأراضي على فتح مكتب تسوية أراضي ريف يطا في القريب العاجل.

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