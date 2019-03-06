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شؤون فلسطينية

الإحصاء يواصل مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

الإحصاء يواصل مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك
رام الله - دنيا الوطن
يواصل وفد الإحصاء الفلسطيني، برئاسة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، مشاركته في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، الدورة رقم (50)، في نيويورك، خلال الفترة من 01/– 08/03/2019، ويتكون الوفد من السادة ماهر صبيح، وامينة خصيب.

وصرحت عوض، أن اللجنة الإحصائية تضم في عضويتها رؤساء الأجهزة الإحصائية لكافة الدول، وكذلك ممثلين عن منظمات إحصائية عربية وإقليمية ودولية.

وأشارت عوض، أن اللجنة تبحث في اجتماعاتها السنوية كافة القضايا المتعلقة بتطوير نظام الإحصاءات الرسمية العالمي، وتصدر التوجيهات لتحسين الأداء وتطويره، بالإضافة إلى اعتماد المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة في مجال جمع وتصنيف ونشر البيانات الإحصائية وتبادلها دولياً، وكذلك التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتنمية القدرات لجمع البيانات الإحصائية.

وأوضح رئيس الإحصاء الفلسطيني، بأن الاجتماع 50 للجنة الإحصائية سيناقش العديد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والجغرافية، ومن أبرزها، البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، الحسابات القومية، البيانات المفتوحة، استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ، ضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، احصاءات الهجرة الدولية، احصاءات الاسعار، احصاءات المخدرات وتعاطيها، احصاءات الجريمة، سجلات الأعمال التجارية، إحصاءات التجارة الدولية.

هذا وقد شاركت عوض، في العديد من الندوات بصفتها رئيس ومتحدث في تلك الندوات، منها رئاسة ندوة البيانات والإحصاءات في المراجعة الوطنية الطوعية، ومتحدثة في الندوة المتعلقة بمؤشرات الفقر متعدد الابعاد، والندوة الخاصة بدليل التنظيم الاحصائي، وندوة سجل الاعمال التجارية، وكذلك العديد من الاجتماعات الثنائية مع العديد من رؤساء الاجهزة الإحصائية ومنها الاحصاء البلغاري.

كما شاركت بالاجتماع مع رئيس قسم السكان في الامم المتحدة، والاجتماع مع المؤسسات الدولية والاقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تعزيز وتقوية العلاقة بين الطرفين في المجال الإحصائي، وبما يؤدي لتطوير النظام الإحصائي في كافة المجالات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية، إضافة إلى مشاركة وفد الإحصاء الفلسطيني في العديد من الجلسات والندوات المهمة المتعلقة بالعمل الإحصائي.

من الجدير ذكره، أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام، حيث يعتبر هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية بالعالم.

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