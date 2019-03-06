بسبب الإساءة للمسلمين.. الحزب البريطاني الحاكم يُعلًق عضوية 14 من أعضائه

رام الله - دنيا الوطن

عَلّق حزب المحافظين البريطاني الحاكم، عضوية 14 من منتسبيه، بسبب نشرهم تعليقات، تتضمن عبارات مسيئة للمسلمين، ضمن ظاهرة ما يعرف بـ "الإسلاموفوبيا".



وقال الحزب، لصحيفة (إندبندنت) البريطانية: إنه حدد بعض الأشخاص الأعضاء بالحزب، ممن نشروا تعليقات مسيئة، وعلق عضويتهم على الفور، إلى حين مزيد من التحقيقات.وأوضحت الصحيفة، أن تعليق العضوية، جاء بعد شكاوى من شخصيات إسلامية، رصدت تعليقات مسيئة من أعضاء بالحزب الحاكم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكان أحد أعضاء الحزب، قد أعرب عن أمنيته "طرد جميع المسلمين من الوظائف العامة"، فيما قال آخر إنه يريد "التخلص من جميع المساجد في البلاد".