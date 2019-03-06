السعودية تُرحب بقرار بريطانيا تصنيف (حزب الله) منظمة إرهابية

رام الله - دنيا الوطنرحبت المملكة العربية السعودية، بقرار بريطانيا تصنيف (حزب الله)، اللبناني "منظمة إرهابية"، معتبرة أنها "خطوة مهمة".وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، قوله: نرحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف حزب الله، بمجملها كمنظمة إرهابية.وقالت الوكالة: وصف المصدر تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية بالخطوة المهمة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.وكانت الحكومة البريطانية، قد حظرت، الأسبوع الماضي، (حزب الله) اللبناني في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية".​وأكد أن "خطوة المملكة المتحدة، تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية، تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي".وشدد المصدر، في ختام تصريحه، "على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي، حذو المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".