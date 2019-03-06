صور: وفاة طفل ثانٍ في حريق شبّ بمنزل في البلدة القديمة بالخليل

قالت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء: إن طفلاً ثانياً، يبلغ من العمر (4 سنوات) توفي، إثر الحريق الذي شبّ في البلدة القديمة بالخليل.



جاء ذلك، في بيان أصدره، المتحدث باسم الشرطة، لؤي إرزيقات، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وتوفيت طفلة أمس، فيما أصيب اثنان من أشقائها بجراح متفاوتة، جرّاء حريق شَب داخل أحد المنازل بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، الليلة، قبل أن يلقي أحد أشقائها مصرعه صباح اليوم.













رام الله - دنيا الوطن