في يوم المرأة العالمي.. الاحتلال يواصل اعتقال 49 أسيرة فلسطينية بظروف مأساوية

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن، حيث تم اعتقال أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية، والزج بهن في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967.وشددت الهيئة، وبمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، أنه وفي اليوم الذي تكرم فيه المرأة على مستوى العالم، لا زالت المرأة الفلسطينية تقتل وتعتقل وتنتهك حقوقها بالجملة من قبل المحتل الإسرائيلي، مطالبة كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة إنهاء معاناة الأسيرات بأسرع وقت ممكن.وقالت الهيئة الأربعاء، "إن الاحتلال يمارس بحق الأسيرات الفلسطينيات، أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدي خلال الاعتقالوالتحقيق والزج بالسجون من قبل قوات الاحتلال والمحققين وقوات (النحشون) وحتى من السجينات الجنائيات الإسرائيليات" .وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات، طالت عدد من النساء دون مراعاة للحالة الإنسانية التي تتمتع بها المرأة، حيث تعرض الكثير من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشية أمام ذويهن من أطفال ورجال، ومنهن من عايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة.ولفتت الهيئة، إلى أن 49 أسيرة يقبعن حالياً في سجن "الدامون"، من بينهن 20 أسيرة أم، و6 أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال، وأن نصف العدد الإجمالي صدر بحقهن أحكاماً متفاوته، وصل أعلاها إلى 16 عاماً، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف.وأضافت، أن المعتقلات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.وتعتبر الأسيرة "إسراء الجعابيص" من أصعب الحالات بين الأسيرات، والتي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال، وبترت ثمانية من أصابعها، ويماطل الاحتلال في إجراء العمليات اللازمة لها.وأوضحت الهيئة، أن مكان احتجاز الأسيرات، مخالف لكل الاعراف والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت المادة 85 منها على أنه يجب توفير بيئة صحية مناسبة للأسرى والأسيرات.