أول تعليق أمريكي حول احتجاجات الجزائريين على ترشح بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنعقبت الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة، على الاحتجاجات الجارية في الجزائر، اعتراضاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو:"نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر، وسنواصل فعل ذلك"، وفق صحيفة (الخبر) الجزائرية.وأضاف بالادينو، أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".يشار إلى أن الجزائر، شهدت خلال الأسابيع الماضية، مسيرات شعبية في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجاً على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.