الاحتلال يعتقل حارساً من الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الحارس مهند إدريس، أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الناظر "المجلس" داخل الأقصى، وتم اقتياده إلى مركز توقيف في البلدة القديمة؛ للتحقيق معه.