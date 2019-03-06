الاحتلال يعتقل حارساً من الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الحارس مهند إدريس، أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الناظر "المجلس" داخل الأقصى، وتم اقتياده إلى مركز توقيف في البلدة القديمة؛ للتحقيق معه.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الحارس مهند إدريس، أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الناظر "المجلس" داخل الأقصى، وتم اقتياده إلى مركز توقيف في البلدة القديمة؛ للتحقيق معه.
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