رئيس الوزراء العراقي: شخصيات مُهمة ستزور بغداد قريبًا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة لبلاده.ونقلت القناة الرسمية العراقية، عن عبد المهدي قوله خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: إن "الأيام المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة للعراق".وأضاف عبد المهدي "الحكومة ملتزمة بالنظر بمطالب جميع شرائح المجتمع المشروعة"، متابعًا: الحكومة وضعت خططاً للاستمرار بملاحقة تنظيم الدولة، والقضاء عليه.يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زار بغداد، والتقى المسؤولين العراقيين، في زيارة هي الأولى منذ سنوات.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم زيارة العراق، معبراً عن رغبة باريس في توسيع العلاقات مع بغداد.