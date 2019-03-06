الاحتلال يُصيب فلسطينييْن أحدهما بجراح خطيرة خلال اقتحامه بلدة حلحول بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان، أحدهما بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة حلحول شمال الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، داهمت بلدة حلحول، لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت في المكان بين عشرات الشبان، وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز، باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين أحدهما جروحه خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.