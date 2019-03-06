صحيفة بريطانية: خلافات ما بين الملك سلمان وولي عهده

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (الغارديان) البريطانية، وجود "إشارات متزايدة على وجود شقاق مزعزع محتمل، بين ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز، ووريثه الأمير محمد بن سلمان".وقالت الصحيفة: إن "الملك سلمان وولي العهد، اختلفا حول عدد من قضايا السياسة المهمة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الحرب في اليمن".وأوضحت (الغارديان) أن "القلق بدأ ينمو منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وازدادت هذه التوترات بشكل كبير في أواخر شباط/ فبراير، عندما زار الملك مصر، وحذر من قبل مستشاريه بأنه معرض لخطر تحرك محتمل ضده"، حسب زعم الصحيفة، وفقاً لرواية من مصدر لم تسمه.وبحسب ما تزعم الصحيفة، فقد "أثارت حاشية الملك قلقًا شديدًا من التهديد المحتمل لسلطته، بأن فريقًا أمنيًا جديدًا، يتألف من أكثر من 30 من الموالين المختارين من وزارة الداخلية، تم نقلهم إلى مصر، ليحلوا محل الفريق الحالي".وقال المصدر للصحيفة "إن هذه الخطوة، جاءت في إطار استجابة سريعة، عكست مخاوف من أن بعض موظفي الأمن الأصليين، ربما كانون موالين للأمير".