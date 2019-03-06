سوريا: سنتصدى لمحاولات إسرائيل إطالة احتلال الجولان

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد: إن سوريا لن تتردد في التصدي بكافة الوسائل والطرق للمحاولات، التي تبذلها إسرائيل لإطالة الاحتلال الإسرائيلي للجولان.







وأعلنت وزارة الخارجية السورية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن المقداد استعرض خلال لقائه مع رئيس أركان لجنة مراقبة الهدنة للأمم المتحدة (الانتسو) اللواء كريستين لاند، والوفد المرافق لها، الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري في "مكافحة التنظيمات المسلحة المدعومة من إسرائيل وحلفائها" قد أعادت الاستقرار إلى منطقة الفصل، ومكنت قوات مراقبة الهدنة من متابعة تنفيذ ولايتها الموكلة إليها.



وأوضح المقداد، أن "سوريا إذ تمضي في مكافحة التنظيمات الإرهابية، فإن أولويتها هي تحقيق الاستقرار والأمن في جميع أرجاء البلاد، وصولاً إلى السلام العادل والشامل في المنطقة"، وفق تعبيره.





وأكد المقداد على "ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها للقرارات الأممية ذات الصلة، ودعمها للتنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويهدد الأمن والسلم الدوليين".