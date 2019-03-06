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دولي

ترامب يكذب 22 مرة يومياً وأطلق 9014 كذبة

ترامب يكذب 22 مرة يومياً وأطلق 9014 كذبة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، استناداً إلى بنك معلومات "مدقق الحقائق" التابع لها، أن الرئيس دونالد ترامب أدلى وسطياً بـ 22 تصريحاً "كاذباً أو مضللاً" يومياً منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب، أطلق 9014 كذبة خلال 773 يوماً منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2017، مشيرةً إلى أن نسبة الأكاذيب كانت في ارتفاع مطرد، حيث بلغت حوالي 16,5 حالة يومياً عام 2018 بعد أن كانت بحدود نحو ست حالات عام 2017.

وبينت الصحيفة، أن خطاب ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في الثاني من آذار/ مارس الحالي، والذي استمر ساعتين، تضمن أكثر من 100 ادعاء كاذب أو مضلل.

وحسب الصحيفة، فإن معظم الأكاذيب التي يطلقها الرئيس تتعلق بشؤون الاقتصاد، بما في ذلك التجارة والوظائف ومعدل النمو، والتخفيض الضريبي، كما تشمل قضايا الهجرة والجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، وأعداد المشاركين في التجمعات المؤيدة له، فضلاً عن العلاقات مع روسيا والدول الأوروبية، وحلف الناتو.

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