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دولي

استطلاع رأي: ليبرمان لن يجتاز نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية

استطلاع رأي: ليبرمان لن يجتاز نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أنه وفقًا لمسح أجرته شركة الأخبار، أمس الثلاثاء، فإن كتلة يسار الوسط، ستفوز بـ 61 مقعداً، مقابل 59 مقعداً للكتلة اليمينية، حيث يتقدم حزب "أزرق- أبيض" بقيادة غانتس ولبيد مع 36 مقعداً على الليكود مع 30 مقعداً، ويتكهن الاستطلاع بأن "يسرائيل بيتنا" و"غيشر" لن يجتازا نسبة الحسم.

مع ذلك قال 40% من المشاركين في الاستطلاع: إنهم يفضلون انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، مقابل 34% قالوا: إنهم يفضلون غانتس.

فيما يلي نتائج الاستطلاع:

أبيض- أزرق 36، الليكود 30، العمل 9، الجبهة- العربية للتغيير 8، يهدوت هتوراة 7، اليمين الموحد (البيت اليهودي الاتحاد القومي وقوة لإسرائيل) 6، شاس 6، كلنا 5، اليمين الجديد 5، العربية الموحدة- التجمع 4، ميرتس 4.

وقد أجرى الاستطلاع كل من مينا تسيماح ومانو جيفاع من معهد الأبحاث "مدغام"، بالتعاون مع "ipanel". وشمل 532 مستجيبًا في عينة تمثيلية للسكان الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق. وتم إجراء الاستطلاع في 5 آذار/ مارس، وتبلغ نسبة خطأ العينة 4.2 ٪.

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