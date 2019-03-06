حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تَطال 11 مواطناً





وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 11 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، ومصادرة أسلحة من نوع (M4) وأسلحة مصنعة محلياً، وسلاح من نوع (كارلو)، ومسدس وذخيرة متنوعة من مدينة نابلس، وقرية قصرة، وعصيرة الشمالية، وفق ما زعم المتحدث.



من جهة أخرى، اقتحمت الليلة الماضية، أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة حلحول، لزيارة أحد القبور فيها.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.