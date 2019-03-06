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شؤون فلسطينية

صحيفة: مصر تريد الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق التهدئة بشكل سريع

صحيفة: مصر تريد الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق التهدئة بشكل سريع
إسماعيل هنية ونائب وزير المخابرات المصري
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الشرق الأوسط) اليوم الأربعاء، أهداف القاهرة، من خلال جولة وفد أمني مصري في قطاع غزة وإسرائيل هذه الأيام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة قولها: إن مصر تُجري مباحثات مكثفة مع إسرائيل وحماس من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر الانتقال للمرحلة الثانية منه بشكل سريع.

وأضافت المصادر: "تريد مصر وقفاً شاملاً لكل أشكال التصعيد، بما يضمن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار السابق"، موضحة: "تشترط إسرائيل وقف حماس كل أشكال العنف، بما في ذلك البالونات الحارقة والمظاهرات المتعددة، فيما تشترط حماس استئناف تحويل الأموال لها بعدما توقفت بسبب خلافات حول آلية تحويلها وصرفها ومراقبتها".

ووصل وفد أمني مصري، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز قادماً من إسرائيل، واجتمع بشكل فوري مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي عاد هذا الأسبوع من مصر، بعد زيارة استمرت 24 يوماً. 

ويفترض أن يحمل الوفد المصري، ردوداً لحماس حول طلباتها المتعلقة باستئناف تحويل الأموال، وتوسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة إلى قطاع غزة، بحجة أنها مزدوجة الاستعمال. 

وقالت المصادر: إن الوفد نقل رداً إسرائيلياً متعلقاً بوقف حماس أولاً لكل مظاهر العنف على أن يخضع أي تحويل للأموال لآلية رقابة، كما كان معمولاً به، ولم يتضح فوراً كيف ستتصرف حماس، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان) كشفت طلب حماس تحويل 20 مليون دولار لدفع أجور موظفيها، أو ستستمر في التصعيد في قطاع غزة. 

وقالت حماس عبر رسائل متعددة: إن إسرائيل انتهكت اتفاقية التهدئة، وإذا أرادت العودة إليها، عليها تجديد دفع الرواتب.

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