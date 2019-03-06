الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الأمني بقيادة حماس في غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل المباحثات التي أجراها الوفد الأمني المصري، مع قيادة حركة حماس، خلال اجتماعهما، أمس الثلاثاء في مدينة غزة.





وقالت القناة: إن حركة حماس، أبلغت الوفد المصري، أنه ليس لديها مصلحة في التصعيد، وأنه يتوجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها، في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف قبل بضعة أشهر.



وأوضحت القناة، أن حماس قالت للوفد المصري: إنها ليست مستعدة لقبول المعاناة والجوع في غزة، بسبب الاعتبارات الانتخابية في إسرائيل، وأن المطالب التي قدمناها غير مستحيلة.وأشارت إلى أن الوفد المصري، سيعقد محادثات في إسرائيل، اليوم، موضحةً أنه من المتوقع، أن يعود إلى غزة في اليومين المقبلين.