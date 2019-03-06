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شؤون فلسطينية

فلسطينية تمثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقمة العشرين للفتيات

فلسطينية تمثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقمة العشرين للفتيات
لارا كسبري
رام الله - دنيا الوطن
اُختيرت الفلسطينية الخريجة من جامعة بيت لحم، لارا كسبري، لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القمة السنوية العاشرة لمجموعة العشرين للفتيات، التي ستقام هذا العام في اليابان، في شهر أيار/ مايو المقبل.

ووفق ما أوردت صحيفة (القدس)، فإنه خلال هذه القمة، ستلتقي نحو عشرين فتاة من جميع أنحاء العالم في طوكيو مع نساء رائدات في عالم الأعمال على مدار أسبوع، يتلقين خلاله تدريبات في القيادة، وتطوير المشاريع الاجتماعية ورعايتها.

وفي نهاية هذا الأسبوع، ستخرج كل فتاة مشاركة بتقرير للسفير كوجي توميتا، ممثل اليابان في قمة العشرين، يتضمن سياسات تدعو لتعزيز دور النساء اقتصادياً.

وتخرجت لارا من كلية شكري إبراهيم دبدوب لإدارة الأعمال في العام الماضي 2018، حيث كانت الأولى على الجامعة في دفعتها، وكانت من طالبات الجامعة النشيطات، حيث شاركت منذ دخولها الجامعة في برنامج الطالب السفير.

ومن خلاله، ذهبت الى الولايات المتحدة في صيف عام 2017 لمدة شهرين للتدريب مع إحدى المؤسسات الصديقة للجامعة هناك، كما حصلت كسبري في العام ذاته على جائزة أفضل متحدثة في المسابقة الفلسطينية الدولية المفتوحة الأولى في المناظرة، التي عقدت في المملكة المتحدة.

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